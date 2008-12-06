Vriendjes! Vooral mijn hyves vriendjes dan.
Deze log is voortaan ook te vinden via hyves.

Niet dat je er heel veel aan hebt.. maar hyves wordt steeds groter.
Dus de kans dat mensen m´n `bericchies` lezen is dan groter.
Voorlopig is alleen nog tekst te zien. Video´s en foto´s werken nog niet.
Maar het begin is er.

Iemand trouwens een idee hoe ik moblog (zie rechts op de site) kan integreren op hyves?

156 thoughts on “Weblog nu ook via Hyves

  1. Kent
    - Beantwoorden

    Смеяться не грешно, но признаваться в этом при чтении подобной информации по крайней мере удивило меня!:))

  4. bbsymnreulminue
    - Beantwoorden

    Автор тебе 3-и момента
    1-ый Настройка код.Таблиц RSS-ленты твоего блога
    Второй: Какой источник данного материала?
    3. Можешь дискутировать по теме?

  23. Samorez
    - Beantwoorden

    Спасибо за интересный блог, уже не первую запись читаю и немогу оторватся, даже в закладки уже добавил.

  34. Vova
    - Beantwoorden

    Благодарю за интересную и хорошую информацию обязательно буду заглядывать к вам.

  37. 001
    - Beantwoorden

    Спасибо. Поправьте низ вашего сайта, с низу вылазит: ошибка session.save_path
    /var/www/data/tmp

  45. Михаил
    - Beantwoorden

    На самом деле мало действительно хорошего материала в сети. Спасибо Вашему ресурсу благодарность. Новых успехов Вам.

  49. Влад
    - Beantwoorden

    Спасибо за пост, блог понравился! Только спама у вас много!!! Поставьте плагин AKISMET.

  51. Frik
    - Beantwoorden

    ИМХО вопрос разложен по полочкам с ног до головы, человек выжал всё что можно,

  54. Евгений
    - Beantwoorden

    Огромное спасибо за интересуню информацию. Автор молодец что часто обновляет блог новыми статьями…

  56. Keks2000
    - Beantwoorden

    Это все что нам остается…. Я сам за Привет из МосквыА кто лошадей продает? Сорри

  57. Death_angel
    - Beantwoorden

    Я, вам завидую. Ваш блог намного лучше по содержанию и дизайну чем мой. Кто вам дизайн делал?

  62. MamedGunesli
    - Beantwoorden

    Радует, что ваш блог постоянно развивается. Такие посты только прибавляют популярности.

  63. Юя
    - Beantwoorden

    Это хорошо, когда автор разбирается в вопросах, которые поднимает. Спасибо

  69. Сергей Олегович
    - Beantwoorden

    Администратор сайта, у вас везде кодировка указана, у меня на некоторых страницах кулды-булды выдает приходится вручную выставлять.

  75. SmaineCoon
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    “Мне нравятся Ваши посты, хочу поделиться радостью – купил кота мэйнкун”

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