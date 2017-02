Vriendjes! Vooral mijn hyves vriendjes dan.

Deze log is voortaan ook te vinden via hyves.

Niet dat je er heel veel aan hebt.. maar hyves wordt steeds groter.

Dus de kans dat mensen m´n `bericchies` lezen is dan groter.

Voorlopig is alleen nog tekst te zien. Video´s en foto´s werken nog niet.

Maar het begin is er.

Iemand trouwens een idee hoe ik moblog (zie rechts op de site) kan integreren op hyves?