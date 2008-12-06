Vriendjes! Vooral mijn hyves vriendjes dan.
Deze log is voortaan ook te vinden via hyves.
Niet dat je er heel veel aan hebt.. maar hyves wordt steeds groter.
Dus de kans dat mensen m´n `bericchies` lezen is dan groter.
Voorlopig is alleen nog tekst te zien. Video´s en foto´s werken nog niet.
Maar het begin is er.
Iemand trouwens een idee hoe ik moblog (zie rechts op de site) kan integreren op hyves?
Смеяться не грешно, но признаваться в этом при чтении подобной информации по крайней мере удивило меня!:))
Интересная статейка, автору респект, гы могу помоч с развитием, пиши icq 222546
Огромное вам пасибо! а еще посты на эту тему будут в будущем? Очень жду!
Автор тебе 3-и момента
1-ый Настройка код.Таблиц RSS-ленты твоего блога
Второй: Какой источник данного материала?
3. Можешь дискутировать по теме?
, .
Портал просто супер, буду рекомендовать знакомым!
Blog vnushaet doverie.
Портал просто супер, порекомендую всем знакомым!
Est nad chem zadumatsy
Interesno postroen sait-mogno mnogo opytu ponabratsy.
Chetko i ponytno,ni kak u nekotoryh.
Da ochen lybopytnyi i interesnyi sait
Vse po delu.
Normalno.
Dumay tak i est
Gramotno napisano
Sait stoit togo chtoby posetyli ego
Y dumay sait interesen
Vse po delu i est chto pochitat
Vse ok
С предыдущим постом согласен, но всё же хочу добавить от себя что не так всё просто :)
да,но это еще и не все…
Спасибо за интересный блог, уже не первую запись читаю и немогу оторватся, даже в закладки уже добавил.
Horoshy sait
Da zdes mne interesno
. !!!
круто..взяла почти все))
Спасибо за новость! Как раз думал об этом! Кстати с Новым годом всех вас ;)
Otlichno,to chto iskal
Спасибо за хорошую информацию обязательно буду заглядывать к вам.
В принципе нормально
“Прямо даже не верится”
Ничего не скажешь-нормальный блог
Благодарю за интересную и хорошую информацию обязательно буду заглядывать к вам.
И правда креатив…супер!
Да все по делу,мне нравится
Спасибо. Поправьте низ вашего сайта, с низу вылазит: ошибка session.save_path
/var/www/data/tmp
Круто! Спасибо.
Интересно на досуге почитать
Админ молодец-сайт интересный
Мне очень привлекателен твой blog, большой респект за проделаную работу Буду частым гостем
Не плохо,интересно
Спасибочки:) Классная тема, пишите чаше – у вас отлично получается :)
Ничего,сойдет мне интересно.
На самом деле мало действительно хорошего материала в сети. Спасибо Вашему ресурсу благодарность. Новых успехов Вам.
Любопытный блог,приду еще сюда
Ага, теперь ясно… А то я сразу и не понял где тут связь с названием…
Спасибо за пост, блог понравился! Только спама у вас много!!! Поставьте плагин AKISMET.
Ага, теперь ясно… А то я сразу и не понял где тут связь с названием…
ИМХО вопрос разложен по полочкам с ног до головы, человек выжал всё что можно,
Не плохо,тема актуальная
У вас кодировка у навигаций сайта криво отоброжается
Огромное спасибо за интересуню информацию. Автор молодец что часто обновляет блог новыми статьями…
Прочитал с интересом, теперь буду знать. Спасибо за полезную информацию.
Это все что нам остается…. Я сам за Привет из МосквыА кто лошадей продает? Сорри
Я, вам завидую. Ваш блог намного лучше по содержанию и дизайну чем мой. Кто вам дизайн делал?
Читаешь это и думаешь….
мда, заставляет задуматься…
Сейчас в интернете много подобных постов. Что ж, посмотрим, что будет дальше
ААААА жжжетееее!
Радует, что ваш блог постоянно развивается. Такие посты только прибавляют популярности.
Это хорошо, когда автор разбирается в вопросах, которые поднимает. Спасибо
“Спасибо за такой пост”
Такой пост и распечатать не жалко, редко такое найдешь в инете, спасибо!
Ок,тема нормальная
Ничего себе, хозяин сайта кошерно накропал.
Оригинальный и не обычный блог с нормальной темой
Администратор сайта, у вас везде кодировка указана, у меня на некоторых страницах кулды-булды выдает приходится вручную выставлять.
Тема не плохая,жду продолжения
Класс!
тема, как, говорицца, раскрыта полностью))
Автор продолжай в том же духе
Экосберегающие окна Газда.
“Мне нравятся Ваши посты, хочу поделиться радостью – купил кота мэйнкун”
решил помочь и разослал пост в соцзакладкинадеюсь поднимется популярность.
А ещё по этой теме посты будут?
Неплохо неплохо продолжайте в том же духе.
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Суперский пост! Блог уже в ридере )
Это интересно и познавательно и поэтому я с удовольствием пойду дальше в развитии этой темы/не уверена что это так) хотя спасиб
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Респект-уважуха афтору!!
Very nice article !
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Админ, а можно я размещу этот пост на своём сайте?
Взяла себе тоже-пригодится
Конечно, мы все с удовольствием проводим время в сети, но далеко не всегда – с пользой. Вот и я тоже. Редко попадается что-то действительно стоящее, что-то, что не только рассмешит, но и заставит задуматься. Этот пост как раз – одно из ркдких исключений, когда читаешь с удовольствием и что-то для себя выносишь. Спасибо автору.
А мне кажется, не стоит принебрегать через
Интересные посты – читаются на одном дыхании. Пишите больше. От души респектую.
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А мне кажется, не стоит принебрегать многих
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Возможно ли как-то для меня многих
Где-то я это уже видел… А если по теме то спасибо.
Интересно, я даже и недумала об этом…
А мне кажется, это законы а для этого
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Полностью согласна!
Разместил это на своем блоге с ссылкой на ваш сайт. Надеюсь, Вам это какую-нибудь пользу принесет
Огромное человеческое спасибочки
Достаточно интересная и познавательная тема
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